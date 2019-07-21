Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на новую акцию протестов

Маршрут был согласован с властями, а само шествие носит организованный характер, — передает местное телевидение. Тем не менее, полиция установила барьеры у правительственного комплекса, опасаясь, что часть радикалов попытается прорваться к зданию органов власти.

Массовые протесты вспыхнули в прошлом месяце из-за планов властей рассмотреть закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей специального административного района материковому Китаю.