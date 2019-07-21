Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по последним данным приблизилась к 18%

Впрочем, это данные по центральным избирательным округам страны. В украинском ЦИК сообщают, что активнее других голосуют а Донецкой области.

Внеочередные парламентские выборы уже не обошлись без нарушений. К полудню в МВД Украины поступило более 600 жалоб.Предстоит избрать 450 депутатов, половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий – 5%. Нет наблюдателей из России и от ПАСЕ, Киев отозвал приглашение. Наиболее активно украинцы голосуют в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях. Из Торецка, это Донецкая область приходила информации о возможном минировании всех 14 избирательных участков. В настоящее время подразделения Нацполиции проводят проверку. Эвакуации не проводилось. В Киеве полиция составила административный протокол в отношении председателя участковой комиссии в Днепровском районе, который не рассчитал сил и уже утром в воскресенье был на рабочем месте пьян. В остальном – все идет своим чередом. Выборы в Раду очень важны для будущего граждан страны. Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

На выходе из участков социологи опрашивают проголосовавших. Последние опросы показывали, что шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую «Слуга народа». От 11 до 15% у «Оппозиционной платформы», 8 у партии Петра Порошенко. Есть шанс преодолеть проходной порог у Батькивщины и партии Святослава Вакарчука «Голос».

Голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.