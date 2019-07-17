Европейские страны осудили захват Ираном британского танкера

Некоторые государства опасаются, что эскалация напряженности может привести к войне в Персидском заливе.

Сразу несколько стран призвали Иран воздержаться от дальнейших агрессивных действий и осознать последствия, к которым может привести ситуация. В частности, с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. Париж осудил захват танкера, освободить его призвали власти Испании, а Латвия направила Ирану ноту.

Задержание британского судна противоречит международному праву. Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Поводом для задержания танкера с командой стало некое нарушение норм международного морского права. Всего на борту было 23 человека, включая трех механиков-россиян. По словам главы компании-владельца танкера Эрика Хонелаа, экипаж чувствует себя нормально.

При этом, по утверждению источников британской Daily Mirror, секретная служба Великобритании MI6 не исключает, что к задержанию танкера могла быть причастна Россия. Отмечается, что судно могло попасть в опасную зону из-за использования иранской стороной российской технологии, передающей ложные GPS-координаты.

Хотя официально причиной задержания танкера стали нарушения, некоторые представители Тегерана признали, что речь идет об ответных действиях на задержание иранского танкера в Гибралтаре.

Своими провокациями Иран демонстрирует свою «персидскую великодержавность». Такое мнение «Эху» высказал Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. При этом он подчеркнул, что физической войны между этой страной и Западом быть не может.

Малашенко подчеркнул, что Ирану важно демонстрировать своё влияние, в том числе, с помощью провокаций.

Запад может быть заинтересован в том, чтобы обострить конфликт с Ираном для дальнейшего военного вмешательства. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по международным отношениям Олег Морозов.

Морозов добавил, что Россия заинтересована в скорейшем и дипломатическом решении сложившийся ситуации.