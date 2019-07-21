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12:30, 21 июля 2019

Власти Панамы распорядились снять флаг с танкера, задержанного Ираном еще в середине месяца

Правительство республики осудило использование судов под флагом республики для незаконной деятельности. Какая компания владеет кораблем, до сих пор неясно. Танкер Riah, был захвачен Корпусом стражей исламской революции по обвинению в перевозке контрабандного топлива. Однако попытки получить комментарий у владельца судна ни к чему не привели. Несколько компаний, которым, по некоторым данным, мог принадлежать корабль, отказались признать свои права на танкер.



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