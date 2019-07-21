Замглавы российского МИД встретился в Венесуэле с президентом Николасом Мадуро

Как рассказал журналистам сам Сергей Рябков, в ходе консультаций обсуждалось расширение присутствия отечественных компаний в регионе.

Он также отметил, что последний раунд переговоров действующего правительства и венесуэльской оппозиции завершился с большим пониманием. Новый этап диалога между противоборствующими сторонами начался на прошлой неделе в Барбадосе. До этого встречи делегаций в Норвегии не увенчались успехом.