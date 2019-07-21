На востоке Украины с сегодняшнего дня вступил в силу приказ о прекращении огня в рамках бессрочного перемирия

Ранее представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласовали это решение с ОБСЕ.

Ситуация в Донбассе – одна из тем, затронутых в переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва в ближайшем будущем надеется на плодотворное сотрудничество с Киевом. Об этом ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О встрече президентов двух стран речи пока не идет, — добавил Песков.

На Украине сегодня проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.