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12:00, 21 июля 2019

Британский министр юстиции подаст в отставку на следующей неделе

В интервью газете The Sunday Times, Дэвид Гок объяснил свое решение несогласием с политикой Бориса Джонсона. В частности, экс-глава МИД, который является главным претендентом на пост нового премьера, выступает за «жесткий» вариант брексита – то есть выход страны из ЕС без сделки.

Ранее The Times писала о возможной отставке сразу трех министров, однако пока свое намерение подтвердил только Гок. Имя нового главы британского правительства будет объявлено уже послезавтра.



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