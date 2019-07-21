Британский министр юстиции подаст в отставку на следующей неделе

В интервью газете The Sunday Times, Дэвид Гок объяснил свое решение несогласием с политикой Бориса Джонсона. В частности, экс-глава МИД, который является главным претендентом на пост нового премьера, выступает за «жесткий» вариант брексита – то есть выход страны из ЕС без сделки.

Ранее The Times писала о возможной отставке сразу трех министров, однако пока свое намерение подтвердил только Гок. Имя нового главы британского правительства будет объявлено уже послезавтра.