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Эксклюзив Эха 12:00, 21 июля 2019

Участнику акции в поддержку независимых кандидатов накануне полицейские сломали руку

Алексею Кутенкову грозит штраф, — сказал «Эху» его адвокат Михаил Бирюков.

Бирюков добавил, что судебное заседание назначено на завтра.

Вчерашний согласованный митинг в центре Москвы собрал более 20 тысяч участников. Сторонники независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму, потребовали их допуска. В противном случае, кандидаты пригрозили в следующую субботу организовать акцию уже у стен столичной мэрии.



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