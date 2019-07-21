Мэр города Кунгура в Прикамье пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ограниченными возможностями

Причиной недовольства градоначальника стала акция с требованием открыть новую спецшколу.

Глава Кунгура Сергей Гордеев направил в прокуратуру письмо с требованием наказать родителей детей за несогласованную акцию. В послании, которое опубликовало издание Ura.ru, мэр просит принять меры прокурорского реагирования, поскольку участники мероприятия не уведомили органы власти о его проведении.

Ранее администрация Кунгура признала школу для детей с ограниченными возможностями аварийной. Детей решено было перевести в обычные учебные заведения. Их родители опасаются, что те не смогут успевать за основной массой учеников, и требуют построить новую коррекционную школу. Именно этому и была посвящена акция, прошедшая 2 июля – несколько человек вышли на улицу в одинаковых майках с хэштегами, призванными привлечь внимание к проблеме.

При этом, как пишет интернет-издание 59.ru, министерство образования планирует построить новое здание для обучения детей с ОВЗ. До тех пор, пока этого не произошло, одна из смен будет в обычной школе будет полностью отведена для них.

28 июля родители планируют провести новый митинг в защиту детей с ограниченными возможностями.