Участник митинга на проспекте Сахарова, которому сломали руку, планирует обжаловать в суде жесткое задержание

Участник митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Алексей Кутенков, которому полицейские сломали руку, планирует обжаловать в суде жесткое задержание. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, представляющий его интересы.

«У моего подзащитного есть желание инициировать дело. Мы будем советоваться с адвокатами «Общественного вердикта» и «Агоры» о том, как это лучше сделать. Он считает, что с его стороны задержание не было ничем спровоцировано», — сказал он.

Вчера А.Кутенков был задержан на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что при задержании полицейские применили по отношению к нему насилие. Врачи травмпункта зафиксировали у А.Кутенкова закрытый перелом правой руки.

В ОВД по Красносельскому району на А.Кутенкова составили административный протокол о неповиновении сотруднику полиции. Заседание по его делу состоится завтра в Мещанском суде.

Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел накануне на проспекте Сахарова в Москве. В нем приняли участие больше 22 тысяч человек.