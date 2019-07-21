Казань получит право провести чемпионат мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года

Решение будет принято после заседания бюро Международной федерации плавания, — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Его цитирует РИА Новости. Кроме того, по словам главы ведомства, город готов принять чемпионат мира же в 2023 году вместо Катара. У ближневосточного эмирата серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, тогда как в столице Татарстана, отметил Леонов, для этого готова вся инфраструктура.