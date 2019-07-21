Глава Сахалина отправил в отставку зампреда правительства из-за драки в баре. Исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко сказал, что членов Кабмина должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества. Уволенный чиновник Кирилл Подберезный пробыл в должности зампреда всего три месяца. Ранее в соцсетях появилась видеозапись потасовки с его участием. По информации очевидцев, зампред якобы был пьян и приставал к отдыхающим девушкам. В драке ему сломали нос.