Американский суд отказал агентству ФАН в иске к Facebook

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда, у истцов есть право обжаловать это решение.

Поводом для обращения в суд стало удаление страницы ФАН из социальной сети. Американская компания объясняла, что всего были заблокированы сотни аккаунтов и страниц, связанных с так называемой «фабрикой троллей». Судья отклонила иск на том основании, что Facebook, являясь частной компанией, «не по своему желанию участвовала в совместной акции в с властями США и не вступала с ними в сговор с целью нарушения каких-либо конституционных прав».