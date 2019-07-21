Sunday Mirror: Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию танкера Stena Impero

Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию танкера Stena Impero. По сведениям газеты The Sunday Mirror, спецслужбы считают, что Иран мог заманить судно в ловушку с помощью «российских шпионский технологий», которые изменяют сигнал GPS. В Лондоне, по информации издания, также якобы не исключают, что задержание могло произойти с санкции президента Владимира Путина. Москва всегда отвергала любые обвинения в действиях на международной арене, которые носят дестабилизирующий характер.

Танкер был задержан Корпусом стражей исламской революции позавчера вечером. Поводом для этого Тегеран называет нарушение судном международных правил.