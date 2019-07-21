British Airways и Lufthansa временно приостановили полеты в Египет

Авиакомпании объяснили это заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа.

Крупнейшая авиакомпания ФРГ Люфтганза прекращает все полеты в Каир. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал АРД. Субботнике рейсы были отменены внезапно – в самой компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта. В релизе перевозчика сказано: безопасность является для Люфтганза наивысшим приоритетом. Других деталей не приведено. Накануне полеты в Каир на неделю приостановила компания British Airway. О конкретных причинах, побудивших принять такое решение тоже не сообщалось, впрочем по некоторым данным это может быть связано с угрозой терактов на авиатранспорте. Сроки отмены Полетов будут определяться отдельно, после анализа ситуации. К слову, пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир вечерним рейсом в субботу, как сообщает BBC, об отмене полета сообщили прямо перед посадкой в самолет.

Это было названо «превентивной мерой» — ранее МИД Великобритании предупредил туристов о повышенной опасности во время перелетов в Египет.

Авиасообщение с Египтом ранее прерывала и Россия. Рейсы приостанавливались после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015-го. Лайнер следовал из Шарм-аш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все находившиеся на его борту 224 человека.