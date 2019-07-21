Иркутские власти намерены сдержать рост цен на жилье в пострадавших от наводнения районах

Губернатор Сергей Левченко сказал, что стоимость недвижимости в городе Тулун сильно выросла. Разрушенные дамбы должны восстановить к осени. Всего в пострадавших районах больше двух десятков защитных сооружений. По словам Левченко, власти региона также обратились к федеральному правительству с предложением выдавать кредиты местным предпринимателям, которых затронуло наводнение под 2% и организовать для них налоговые каникулы.

Наводнение началось в регионе месяц назад. В результате, 25 человек погибли, около тридцати тысяч частично или полностью лишились имущества.