На Украине началось голосование на парламентских выборах

Половину народных депутатов предстоит избрать по партийным спискам, а другую половину – по одномандатным округам.

Участки по всей Украине открылись в 8 часов утра по местному времени, которое совпадает с московским. Голосование продлится до 20 часов. Пока оно проходит в обычном режиме, серьезных инцидентов замечено не было. При этом восемь участков не открылись вовремя по разным причинам – от опоздания главы комиссии до разногласий по политическим вопросам. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Граждане страны также голосуют за границей – раньше всего участки открылись при дипломатических представительствах в Японии и Корее. В Сан-Франциско голосование начнется позже всего – уже завтра.

Всего в Раде насчитывается 450 депутатов, но из-за присоединения Крыма к России и сохранения сепаратистами контроля за частью Донецкой и Луганской областей украинцы изберут лишь 424 человека. Для партий проходной барьер составит 5 процентов.

В день выборов меры безопасности на Украине, включая режим охраны государственных объектов, были усилены.