В следующие несколько лет на МКС планируется три полета американских кораблей с туристами. Как передает РИА Новости, длительность каждого путешествия может составить около месяца. Ранее в NASA говорили, что стоимость такого полета составит примерно 60 миллионов долларов.

Две американские компании – SpaceX и Боинг, разрабатывают новые пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner соответственно. Предполагается, что вскоре разработки прекратят монополию Роскосмоса на доставку экипажей на орбиту.