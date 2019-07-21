Глава украинской президентской партии «Слуга народа» намерен менять систему власти в стране. Об этом Дмитрий Разумков сказал перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он отметил правовой нигилизм и отсутствие ответственности среди членов кабинета министров.

Сегодняшние выборы проходят досрочно по решению нового главы государства Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы.