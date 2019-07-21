Независимые кандидаты, недопущенные до выборов в Мосгордуму, предложили столичному мэру встретиться

Как говорится в их заявлении, опубликованном в Фейсбуке, группа хочет обсудить с Сергеем Собяниным сложившуюся ситуацию, так как он несет «прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис». Вчера согласованный митинг за допуск кандидатов прошел на проспекте Сахарова. На акцию пришло более двадцати тысяч человек. В заявлении говорится, что, если за неделю независимые политические силы не зарегистрируют, в следующую субботу они проведут акцию уже у стен мэрии. В Мосгоризбиркоме это назвали попыткой шантажа.