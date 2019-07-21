Полицейские сломали руку задержанному участнику митинга за свободные выборы в Москве

Позднее на него составили административный протокол.

Врачи диагностировали у Алексея Кутенкова закрытый перелом руки, рассказал порталу «ОВД-Инфо» его адвокат Михаил Бирюков. В травмпункт его отвезли на скорой помощи прямо из отдела полиции по Красносельскому району. Что стало причиной задержания мужчины, неясно. Один из пользователей твиттера опубликовал видео, на котором сотрудник полиции заламывает и выворачивает Кутенкову руки. Затем задержанного потащили в автозак.

После того, как он вышел из травмпункта, его снова отвезли в отдел полиции. Там на Кутенкова составили протокол о неповиновении сотруднику полиции. Заседание по его делу пройдет завтра в Мещанском районному суде.

Всего же на вчерашнем митинге были задержаны шесть-семь человек, но в полицию доставили только троих. В отношении одного из них составили протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии.

Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел накануне на проспекте Сахарова. В нем приняли участие больше 22 тысяч человек – рекордное число за последние несколько лет.