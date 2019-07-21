Суд в США отклонил иск к Facebook российского онлайн-издания, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным

«Федеральное агентство новостей» жаловалось на блокировку своей страницы в социальной сети.

Суд в Калифорнии отказал российскому онлайн-изданию в иске, не усмотрев в действиях Facebook незаконных действий. В частности представители «Федерального агентства новостей» утверждали, что соцсеть нарушила первую поправку к Конституции США о свободе слова, заблокировав страницу, однако суд отметил, что эта норма применима только к властям страны, но не к частным лицам и корпорациям. Юристы РИА ФАН же настаивали на том, что Facebook является публичным форумом и де-факто действовал от лица американских властей. Эту и другие претензии в отношении соцсети суд счел безосновательными, сославшись на многочисленные прецеденты. Страницу агентства Facebook удалил весной прошлого года, наряду с аккаунтами других изданий, связанных с так называемой «фабрикой троллей», предположительно контролируемой Евгением Пригожиным. Бизнесмена, известного в СМИ как «повар Путина», США обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

У ФАН есть месяц на обжалование решения. Само издание пишет, что суд попросил в течение 30 дней «скорректировать иск».