Британские спецслужбы анализируют версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero

Во всяком случае, об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета Sunday Mirror.

Британский нефтяной танкер, возможно, был «направлен» в территориальные воды Ирана по ложным координатам GPS, переданным с использованием некой российской шпионской технологии. Источники Sunday Mirror в спецслужбах соединенного королевства говорят, что GCHQ, это Национальный центр кибербезопасности Великобритании, и MI6 расследуют, передавала ли иранская разведка поддельные сигналы шкиперу Stena Impero. Собеседники газеты в британском военном ведомстве отметили, что изначально танкер находился в водах Омана. Ему на помощь был направлен фрегат Montrose, однако когда он прибыл на место нефтяной танкер уже оказался в водах Ирана. Экипаж задержанного в пятницу танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Само судно сопровождено в порт Бендер-Аббас. В Корпусе стражей Исламской революции заявляли о том, что задержание произошло после проигнорированных предупреждений и оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как в начале июля танкер под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии. Иран потребовал освободить танкер.