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Эксклюзив Эха 09:30, 21 июля 2019

В Гонконге сегодня ожидаются очередные протестные акции

Они начались в прошлом месяце из-за планов властей рассмотреть закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей специального административного района материковому Китаю. Недовольство народа продолжит расти, — такое мнение в эфире «Эха» ранее высказывал журналист Константин Эггерт.

Эггерт добавил, что китайские власти считают опасным существование демократии в Гонконге.
После массовых акций местное правительство пошло на уступки протестующих, однако, теперь демонстранты требуют отставки главы Кэрри Лэм.



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