В Гонконге сегодня ожидаются очередные протестные акции

Они начались в прошлом месяце из-за планов властей рассмотреть закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей специального административного района материковому Китаю. Недовольство народа продолжит расти, — такое мнение в эфире «Эха» ранее высказывал журналист Константин Эггерт.

Эггерт добавил, что китайские власти считают опасным существование демократии в Гонконге.

После массовых акций местное правительство пошло на уступки протестующих, однако, теперь демонстранты требуют отставки главы Кэрри Лэм.