Лондон готов заморозить активы Тегерана из-за задержания британского танкера

Соответствующую меру рассматривает кабинет министров Соединенного королевства, пишет The Telegraph. Как уточняется, об экономических и дипломатических санкциях уже завтра объявит глава МИД Джереми Хант. По данным газеты, британские власти также будут добиваться от ЕС и ООН восстановления ограничительных мер против Ирана, которые были отменены три года назад после заключения ядерной сделки.

Танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции в пятницу вечером. Поводом для этого Тегеран называет нарушение судном международных правил.