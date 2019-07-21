Суд в Калифорнии отклонил иск к компании «Фейсбук» от российского сетевого издания ФАН. Его нередко связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Иск был подан в ноябре из-за блокировке в соцсети страницы издания. Его юристы обвинили Facebook в нарушении пяти законодательных норм США, в том числе прописанное в Конституции право на свободу слова. Суд отказал в иске по всем пяти основаниям и в том числе указал, что поправка о свободе слова не распространяется на частные лица и корпорации, передает РИА.