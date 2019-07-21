Участника митинга в Москве, которому при задержании сломали руку, отпустили из полиции только поздно вечером

На Алексея Кутенкова составили протокол о неповиновении полиции, что грозит штрафом и арестом на 15 суток. В понедельник он должен явиться в суд. Это сообщил порталу ОВД-Инфо адвокат Михаил Бирюков. Что стало поводом для задержания, неизвестно. На видео в соцсетях задержанный молодой человек не оказывал никакого сопротивления полиции.



Накануне на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Если их не зарегистрируют, то через неделю акция может пройти уже у здания мэрии, сказал со сцены политик Алексей Навальный

По данным движения «Белый счетчик», пришли более 22 тысяч человек. В полиции сообщили о 12 тысячах участников.