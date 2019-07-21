На Украине сегодня проходят досрочные выборы в парламент

На места в Верховной раде претендуют 22 партии.

Пять политических партий, согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», смогут преодолеть 5% проходной барьер, между ними будет распределено чуть больше половины всех мест в Верховной раде. Остальных депутатов выберут в одномандатных округах. Самой популярной политической силой ожидаемо является партия «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского. За нее готовы проголосовать половина избирателей. Каждый десятый гражданин Украины отдаст свой голос за «оппозиционную платформу» Юрия Бойко. А вот «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко имеет поддержку лишь 7% населения. Вслед за ней идет «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос», возглавляемая лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. Между тем, «Движения новых сил» Михаил Саакашвили из предвыборной гонки выбыло. Это решение объяснили желанием дать Зеленскому шанс «сформировать большинство без уступок старым политикам».

Внеочередные выборы в парламент Владимир Зеленский назначил весной, вскоре после своего избрания. В Крыму, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, голосование проходить не будет.