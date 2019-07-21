Парадный строй кораблей ко Дню Военно-морского флота отрепетируют сегодня в Петербурге

Не обойдется и без авиации ВМФ России.

Это будет первая сводная тренировка кораблей ВМФ, которые задействуют в Главном военно-морском параде. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. В репетиции поучаствуют, в частности, ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», корвет «Стойкий», морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Ливень» и противодиверсионные катера типа «Грачонок». Корабли выйдут на большой Кронштадтский рейд и в устье Невы из акватории Финского залива, Затем — выполнят маневрирование в парадном строю на заданных скоростях хода. Экипажи отработают совместные действия по удержанию кораблей на заданных курсах. В парадном строю пройдут более сорока кораблей и судов. Ожидается также участие нескольких десятков вертолетов и самолетов, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийскую флотилию.

Также задумано, что над Кронштадтом пройдет парадный строй самолетов морской авиации ВМФ России. Они выпустят дымы в цветах государственного флага.