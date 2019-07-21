Бессрочное перемирие, согласованное ранее участниками контактной группы по Донбассу, вступает сегодня в силу

Готовность соблюдать режим прекращения огня ранее подтвердили все стороны противостояния.

После телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, который состоялся десять дней назад, стороны в формате политических экспертов провели переговоры. В Париже на уровне советников и помощников лидеров «нормандской четверки» было достигнуто соглашение о том, что начиная с сегодняшнего дня родственники пленных с обеих сторон смогут отправиться на неподконтрольные территории, чтобы удостоверить списки реально удерживаемых для последующего обмена, да и просто — увидеть своих родных и близких. Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали темами работы контактной группы 17 июля, именно там и согласовали бессрочное летнее перемирие. Примечательно, что оно вступает в силу в день досрочных парламентских выборов на Украине. Участники группы договорились об одновременном демонтаже ряда укреплений в район столкновений. К слову, после новогоднего перемирия конца 2017 года стороны конфликта не раз пытались договориться о прекращении огня. Впрочем, добиться полноценного перемирия так и не удавалось.

В миссии ОБСЕ по Донбассу ранее выразили надежду на то, что нынешнее перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным».