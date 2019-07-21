Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля, когда отмечали победу сборной

Это случилось прошлой ночью на севере Франции, в центре нормандского города Эврё. Мэр города сказал, что шокирован, как и все местные жители. Градоначальник отметил, что именно лидер Сопротивления и первый президент Пятой республики Шарль де Голль провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что хулиганы не знают истории, добавил мэр. Всего в результате массовых гуляний во Франции были задержаны около 200 человек. Сборная Алжира по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Сенегала и выиграла Кубок африканских наций.