Участнику согласованного митинга в Москве при задержании сломали руку и обвинили в неповиновении полиции

Алексея Кутенкова отпустили из отделения накануне вечером, в понедельник он должен явиться в суд. Это сообщил порталу ОВД-Инфо адвокат Михаил Бирюков. Что стало поводом для задержания, неизвестно. На видео в соцсетях задержанный молодой человек лежит на асфальте и не сопротивляется.

Накануне на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным движения «Белый счетчик», пришли более 22 тысяч человек. В полиции сообщили о 12 тысячах участников.