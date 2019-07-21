В Японии сегодня проходят выборы в верхнюю палату парламента

Депутатский корпус в Палате советников должен обновиться наполовину. Из 245 мандатов оспариваться будут 124. Фаворитами гонки считаются правящая Либерально-демократическая партия во главе с премьером Синдзо Абэ и ее ближайший союзник – партия «Комэйто». Согласно опросам, которые публиковало агентство Kyodo, вместе они могут получить 77 мандатов. В случае этого результата коалиция обретет уверенное большинство. Следом за ней, по прогнозам, идет оппозиционная Конституционно-демократическая партия: она, согласно опросу, может получить 35 мест. Вместе с тем главная интрига японской избирательной кампании состоит в том, смогут ли либерал-демократы и их союзники получить абсолютное большинство в верхней палате парламента в две трети депутатов. Для этого коалиции может не хватить нескольких мандатов. Абсолютное большинство позволяет беспрепятственно вносить поправки в конституцию.

В настоящий момент правящая Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» имеют конституционное большинство в нижней палате парламента и простое – в верхней.