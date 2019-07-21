Россия намерена усилить позиции отечественных компаний в Венесуэле

Речь идет о нефтедобывающей отрасли, а также о машиностроении и фармацевтике. Это сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков после встречи в Каракасе с президентом Николасом Мадуро, передает РИА «Новости».

В Венесуэле уже не первый год продолжается тяжелый экономический кризис с гиперинфляцией. Полгода назад спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом. В этом качестве его признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддерживает Мадуро.