Участника митинга на проспекте Сахарова, которому полицейский сломал руку, теперь ждут в суде. Алексея Кутенкова обвинили в неповиновении сотруднику полиции. Это сообщил порталу ОВД-Инфо адвокат Михаил Бирюков. Заседание назначено на понедельник в Мещанском суде.

Между тем в соцсетях есть видео задержания, на котором лежащий на асфальте человек никак не сопротивляется полицейскому. По данным движения «Белый счетчик», на согласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму накануне пришли 22,5 тысячи человек.