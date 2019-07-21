На митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму накануне анонсировали новую акцию у столичной мэрии

Она пройдет в случае, если самовыдвиженцев от оппозиции не зарегистрируют в качестве кандидатов.

По данным «Белого счетчика», участие в акции приняли 22,5 тысячи человек, полиция насчитала 12 тысяч. Собравшиеся потребовали регистрации кандидатов, чьи подписи прежде были забракованы Мосгоризбиркомом в лице окружных комиссий. Среди звучавших лозунгов – «Нельзя запрещать любовь», «Допускай». Выступавшие были крайне эмоциональны и при этом последовательны в своих требованиях. Илья Яшин, получивший прежде отказ, обращаясь к собравшимся сказал о «неделе, которая есть у мэрии и МГИКа», чтобы вынести решение по поданным апелляциям. В противном случае, сказал Яшин, 27 июля в 14 пополудни люди выйдут к мэрии. Уверенность в массовости этого выхода политик объяснил числом собравшихся. Алексей Навальный очертил рамки: либо регистрация, либо тысячи людей у мэрии. Он назвал это компромиссом, на который люди вынудят пойти власть. На протяжении всей минувшей недели, добиваясь регистрации, независимые кандидаты от оппозиции самого разного спектра, проводили встречи с избирателями на Трубной площади. На них выходили тысячи людей.

Прошедшая накануне на проспекте Сахарова акция стала одной из самых многочисленных за последнее время.