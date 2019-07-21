Россию заподозрили в причастности к захвату британского танкера

Эту версию расследуют британская служба внешней разведки и Центр правительственной связи. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Санди миррор». По их словам, британский военный корабль на днях не успел прийти на помощь танкеру в Ормузском проливе из-за неверных координатов. В публикации говорится, что технологии по подделке GPS-сигнала есть у России, и что Москва могла в этом помочь Ирану.

Тем временем, в НАТО заявили, что захват Ираном двух танкеров в Ормузском проливе является нарушением международных норм. В альянсе потребовали освободить суда с экипажами.