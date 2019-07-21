На Украине сегодня пройдут парламентские выборы

Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Согласно последним опросам общественного мнения, по партийным спискам имеют шансы пройти в Верховную раду представители не более пяти партий. Это партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.