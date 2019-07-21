Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова

Пострадали журналист Евгений Левкович, обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков и девушка. Инцидент произошел вечером в заведении Arena by Soho Family. Как передает «МБХ Медиа», охранники на входе потребовали выкинуть плакат с лозунгом «Мы в бешенстве», который нашли в свернутом виде при досмотре вещей Евгения Левковича. По словам пострадавших, после вопроса, на каком основании, на них набросились десять охранников, избили и выкинули на улицу. Девушке вырвали часть волос. Журналисты написали заявление в полицию.

Накануне на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным активистов «Белого счетчика», пришли более 20 тысяч человек.