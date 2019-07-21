Калининская АЭС под Тверью полностью восстановила работу после короткого замыкания
Это сообщили вечером в концерне «Росэнергоатом». Инцидент произошел в четверг. Были отключены три энергоблока из четырех.
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Это сообщили вечером в концерне «Росэнергоатом». Инцидент произошел в четверг. Были отключены три энергоблока из четырех.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…