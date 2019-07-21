«Спартак» не смог обыграть в гостях «Ростов» — 2:2
В другом матче второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» — 2:1. А тульский «Арсенал» в Самаре оказался сильнее «Крыльев Советов» — 3:2.
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В другом матче второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» — 2:1. А тульский «Арсенал» в Самаре оказался сильнее «Крыльев Советов» — 3:2.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…