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01:06, 21 июля 2019

Американская рок-группа Metallica сегодня выступит в Москве

Концерт пройдет в «Лужниках». За почти 40-летнюю историю Metallica была в России 5 раз, последний – в 2015 году.



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