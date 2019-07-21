Американская рок-группа Metallica сегодня выступит в Москве
Концерт пройдет в «Лужниках». За почти 40-летнюю историю Metallica была в России 5 раз, последний – в 2015 году.
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Концерт пройдет в «Лужниках». За почти 40-летнюю историю Metallica была в России 5 раз, последний – в 2015 году.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…