Пять косаток, которые остались в «китовой тюрьме», выпустят до конца лета

Это сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, это сложный процесс, где не нужно спешить, передает ТАСС. Ранее выпустили трех косаток. Из приморской бухты Средней их на автомобилях отвезли в Хабаровск, перегрузили на баржу и отправили по реке Амур на север региона, потом вновь на автомобилях доставили к мысу Перовского. С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 косаток. Они были незаконно выловлены для продажи в Китай.