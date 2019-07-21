Масштабная протестная акция сегодня вновь пройдет в Гонконге

Российский МИД рекомендовал находящимся там туристам избегать людных мест.

Н акции в Гонконге выходят сотни тысяч человек, заполняя центральные улицы, парализуя движение транспорта. Не все митинги проходят спокойно. Уже несколько раз протест заканчивался столкновениями с полицией. Сегодня на улицы города выйдут продемократические активисты, полиция уже начала готовиться к этому – в частности с улиц убирают предметы, которые могут быть использованы для возведения баррикад. Беспрецедентные по масштабам протесты в Гонконге начались в июне в связи с подготовкой законопроекта, позволяющего экстрадировать в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Жители города опасаются, что под этим предлогом Китай будет требовать выдачи правозащитников и диссидентов. Этот закон, уверены они, ставит под угрозу демократические свободы. Местные власти были вынуждены отказаться от своей инициативы, но протесты это не остановило. Накануне в городе прошло шествие патриотических прокитайских сил. Они выступили с осуждением беспорядков.

Напомним, что Гонконг – в прошлом британская колония, а сейчас имеет статус специального административного района Китая. Его властям предоставлена широкая автономия