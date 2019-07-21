На Украине сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы

Они были объявлены после того, как президент страны Владимир Зеленский в день своей инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады. Он объяснял этот шаг распадом коалиции.

Еще в первые дни после объявления выборов в середине мая несколько десятков депутатов бывшей правящей коалиции подали иск в Конституционный суд Украины. Они настаивали на том, что большинство перестало существовать только после объявления об этом спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Впрочем, суд занял сторону президента Зеленского: он говорил, что коалиция прекратила существование несколько лет назад – а значит, роспуск законен. Одновременно с этим спором Рада не стала включать в повестку вопрос об отмене мажоритарной системы выборов и снижении проходного барьера с 5% до 3%. Таким образом, голосование пройдет по смешанной системе. Позднее в центре внимания оказался экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Его партию «Движение новых сил» украинский ЦИК сначала отказывался регистрировать, однако через суд это решение было успешно оспорено. Впрочем, сам Саакашвили в пятницу сообщил о снятии с выборов и поддержке пропрезидентской партии «Слуга народа».

Согласно опросам ряда социологических служб, в Раду проходят пять политических сил. Лидером считается партия «Слуга народа», которую, по прогнозам, поддерживает почти половина украинцев.