В Новосибирске за критику уволен завотделением поликлиники Роман Салов

Как рассказал изданию «Тайга.инфо» сам Силов, поводом послужило видео, подготовленное при поддержке местного штаба Алексея Навального о положении дел в учреждении. Врачи в частности рассказали о маленьких зарплатах, об устаревшем оборудовании и о нарушениях прав сотрудников и пациентов. После выхода сюжета в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора. Однако, как утверждает Салов, проверка ни к чему не привела, а администрация расторгла с ним трудовой договор.