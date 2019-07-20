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23:03, 20 июля 2019

В Новосибирске за критику уволен завотделением поликлиники Роман Салов

Как рассказал изданию «Тайга.инфо» сам Силов, поводом послужило видео, подготовленное при поддержке местного штаба Алексея Навального о положении дел в  учреждении. Врачи в частности рассказали о маленьких зарплатах, об устаревшем оборудовании и  о нарушениях прав сотрудников и пациентов. После выхода сюжета в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора. Однако, как утверждает Салов, проверка ни к чему не привела, а администрация расторгла с ним трудовой договор.



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