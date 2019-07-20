Арестованной ингушской правозащитнице Зарифе Саутиевой предъявлено окончательное обвинение

Экс-замдиректору мемориального комплекса Ингушетии вменяется организация применения насилия к представителям власти во время мартовских акций протестов в Магасе. Как сообщил адвокат Билан Дзугаев, его подзащитная на допросе показала, что ни в чем не виновна. Ранее об изменении меры пресечения Саутиевой ходатайствовал совета алимов и Имамов Ингушетии. Саутиева арестована до 11 сентября. Она была уволена из Мемориального комплекса за участие в прошлогодних акциях против соглашения о границе с Чечней.