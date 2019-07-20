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23:02, 20 июля 2019

На Алексея Кутенкова, которому при задержании на митинге сломали руку, составили протокол о неповиновнии полиции

Как сообщил ОВД Инфо адвокат Михаил Бирюков, суд назначен на 22 июля.



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