На Алексея Кутенкова, которому при задержании на митинге сломали руку, составили протокол о неповиновнии полиции
Как сообщил ОВД Инфо адвокат Михаил Бирюков, суд назначен на 22 июля.
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Как сообщил ОВД Инфо адвокат Михаил Бирюков, суд назначен на 22 июля.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…