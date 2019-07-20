Незарегистрированные кандидаты в МГД предлагают мэру Москвы вместе обсудить сложившуюся ситуацию

Предложение о встрече с Сергеем Собяниным содержится в совместном заявлении кандидатов, которое было опубликовано вскоре после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Участники сегодняшнего митинга, который собрал более 20 тыс. чел., потребовали допустить до выборов оппозиционных кандидатов и предупредили, что в противном случае, через неделю они придут уже к мэрии.

Кроме того, авторы заявления предложили СПЧ «дать оценку происходящим в Москве событиям и присоединиться к требованиям москвичей». Полный текст заявления опубликовал у себя в ФБ один из незарегистрированных кандидатов Илья Яшин.