Участники митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму выдвинули властям ультиматум

Участники согласованного митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму выдвинули властям ультиматум. Как заявил выступивший на проспекте Сахарова в Москве политик Алексей Навальный, если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, новая массовая акция пройдет уже здания мэрии.

Между тем, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал призыв Навального шантажем. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не воззванием с трибун. По данным проекта «Белый счетчик», на проспект Сахарова сегодня пришли 22,5 тысячи человек. Полиция оценила число собравшихся в 12 тысяч.

Не обошлось и без задержаний. По данным ОВД-Инфо, в полицию доставили трех человек, одному из них — Алексею Кутенкову сломали руку. Видео его задержания выложено в сеть. Сейчас Кутенков вместе с адвокатом находится в травмпункте. Сегодняшний митинг стал самым массовым с начала кампании по выборам в МГД.